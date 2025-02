Oasport.it - Cadel Evans Great Ocean Road Race, Mauro Schmid anticipa lo sprint, Bagioli quinto

vince la, corsa di un giorno con partenza e arrivo a Geelong proprio in onore dell’ex corridore australiano che vinse il Tour de France 2011. Il danese del Team Jayco AlUla si impone con un numero di alta scuola, attaccando a circa 7 km dal traguardo, rimanendo da solo e resistendo fino all’arrivo.Da dietro non c’è stata tanta organizzazione per andarlo a prendere e quindi il gruppetto all’inseguimento si è dovuto accontentare dei piazzamenti: in seconda piazza arriva l’australiano Aaron Gate (XDS Astana Team) davanti al connazionale Laurence Pithie (Red Bull – BORA – Hansgrohe), che questa corsa era riuscito a vincerla nella scorsa stagione.Quarta posizione per lo spagnolo Javier Romo (Movistar Team) appena davanti al nostro Andrea(Lidl-Trek) che è: il lombardo ha avuto un buono spunto veloce e, in caso il suo drappello fosse stato più organizzato per andare a prendere, ecco che avrebbe avuto alcune chance di giocarsi la vittoria finale.