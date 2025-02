Agi.it - Cade sui binari e il treno gli passa sopra, un 63enne si salva rannicchiandosi

AGI - Tragedia sfiorata nella stazione ferroviaria di San Donà di Piave, nel Veneziano, dove ieri sera intorno alle 20 un uomo è scivolato cercando di attraversare la massicciata per cambiare banchina ed è rimasto incastrato suimentreggiungeva un. Ildi Mestre si è reso conto di non potersi più scansare e allora si è rannicchiato suimentre transitava a bassa velocità il regionale proveniente da Portogruaro. Iltoall'uomo ma miracolosamente non lo ha travolto con le ruote, come riportano La Nuova Venezia e Il Gazzettino. I Vigili del fuoco sono poi riusciti a estrarlo ed è stato ricoverato in ospedale con un forte trauma cranico. L'uomo deve essere inciampato oppure scivolato e probabilmente si èto solo perché il Regionale 17054 si doveva fermare a San Donà e quindi stava rallentando la corsa.