Liberoquotidiano.it - "Bugiarda!", "Ehi, stai al tuo posto!": scoppia la lite in studio a C'è posta per pte

La storia di America a C'èper te fa parecchio discutere. Infatti la donna, accompagnata dal marito, è andata nellodi Maria De Filippi per riallacciare il rapporto col padre, Donato. E così nella puntata andata in onda sabato 1 febbraio la De Filippi riassume così la storia di America: "America mi ha detto che suo padre non vuole più avere rapporti con lei da sette anni. Lei dice ‘Non mi vuole più né vedere né sentire. Tutto questo dipende da una sola persona che ha un nome, che è Mirella, e che è la seconda moglie di mio padre'. Lei mi ha detto di questo ho la certezza perché quattro anni fa ho incontrato mio padre a un supermercato. Lei non c'era. Lui mi ha abbracciato, abbiamo pianto insieme. E quando gli abbiamo detto ‘facciamo pace', lui ha detto ‘non posso perché non dipende da me'.