Buffon svela: "Una volta scandalizzai una giornalista russa. I soldi che ho guadagnato? Vi racconto come li ho gestiti"

Il capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigiha pubblicato il suo nuovo libro edito da Mondadori intitolato Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi. Qui ha rivelato diversi aneddoti riguardanti la sua leggendaria carriera e, intervistato da Fanpage, ne ha antivcipato qualcuno: dal rimpianto per non aver mai vinto una Champions League a al primo stipendio.“Penso che quello che ho avuto, l’ho meritato, e quello che non ho avuto, non l’ho meritato. Di conseguenza non ho nessun tipo di rimpianto, anche perché averne vuol dire non avere rispetto nei confronti di chi ha trionfato”, ha detto l’ex portiere della Juventus in merito al non aver mai alzato al cielo una Champions League o aver vinto un Pallone d’Oro, anche se per un portiere è un premio particolarmente difficile da poter mettere in bacheca.