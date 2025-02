Firenzetoday.it - Bufera sul convegno con relatori israeliani: "Criminali di guerra, ci insegnate come polverizzate Gaza?"

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUndi due giorni intitolato 'Affrontare l'antisemitismo, creare la resilienza'. Si terrà per due giorni, lunedì 3 e martedì 4 febbraio, in Palazzo Alberti, via de' Benci, pieno centro di Firenze. Un'iniziativa che però sta.