Ilfattoquotidiano.it - Buenos Aires, in migliaia contro Javier Milei per le sue dichiarazioni sull’omosessualità e i femminicidi: le immagini della piazza

di argentini sono scesi inil presidente, che a Davos aveva insultato la comunità Lgbt+ associandola alla pedofilia. Aveva inoltre messo in discussione la politica di genere e il reato dio, e affermato che il femminismo “cerca privilegi e compromettere l’uguaglianza davanti alla legge”. Con lo slogan Marcia federale dell’orgoglio antifascista e antirazzista, organizzazioni per i diritti insieme a realtà femministi e studentesche, movimenti sociali, sindacati e politici dell’opposizione sono scesi inin tutto il paese e in altre città all’estero per dire opporsi alla regressione nelle politiche di genere e di inclusione.L'articolo, inper le suee i: leproviene da Il Fatto Quotidiano.