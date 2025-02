Brutta notizia Ora o mai più Marco Liorni lo scopre dopo Ora o mai più cosa è successo

Leggi su Caffeinamagazine.it

La serata televisiva di sabato 1° febbraio 2025 ha visto un acceso confronto tra le principali reti italiane, con programmi di punta sia per Mediaset che per Rai. Su Canale 5, C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi, ha registrato un notevole, attirando 4.864.000 spettatori e raggiungendo uno share del 31,8%. Dall’altra parte, su Rai 1, è andata in onda la quarta puntata di Ora o mai più, presentata da. Il programma ha coinvolto 2.256.000 spettatori, ottenendo uno share del 16,5%.>> “Tra padre e figlio non può essere”. C’è posta per te, Maria non riesce a riavvicinare Fausto e LorenzoAnalizzando i dati, emerge che C’è Posta per Te ha quasi raddoppiato gli ascolti rispetto al concorrente, consolidando la sua posizione come leader del sabato sera televisivo italiano.