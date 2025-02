Justcalcio.com - Brentford 0-2 Tottenham: Side League di Postecoglou End della Premier League

Notizia fresca giunta in redazione:Ilha concluso la loro serie di perditacon una vittoria per 2-0 sual Gtech Community Stadium.La squadra di Angeha fermato una serie di quattro sconfitte successive per ottenere la loro prima vittoria da una rotta per 5-0 del lato inferiore Southampton il 15 dicembre.I visitatori hanno rotto il deadlock al 29 ° minuto quando Vitaly Janelt trasformò inconsapevolmente l’angolo di Pedro Porro nella sua rete.ha visto un’opportunità d’oro per pareggiare Going a chiedere all’inizioseconda metà, quando Yoane Wissa non è stato in grado di girare a casa la croce di Mikkel Damsgaard da vicino.Djed Spence ha eliminato la linea da Fabio Carvalho prima che Spurs sigilasse la vittoria a tre minuti dal tempo, con Pape Sarr che si aggrappava alla fridea di Heung-min Son e a inserire.