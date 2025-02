Romadailynews.it - Bracciano, fugge all’alt dei Carabinieri e li aggredisce: arrestato

Un 31enne albanese bloccato dopo un inseguimento, in auto trovata cocainaInseguimento e arresto nella serata di ieri a, vicino Roma, dove un 31enne albanese, a bordo di un’auto a noleggio, non si è fermatodeidel Nucleo Radiomobile, dando vita a una fuga per le strade della zona.Dopo essere stato bloccato, l’uomo ha reagito con violenza, aggredendo i militari. Uno deiè rimasto ferito ed è stato medicato in ospedale, con una prognosi di 10 giorni.Durante la perquisizione dell’auto, i militari hanno trovato dosi di cocaina. Il 31enne è statoe dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e detenzione di sostanze stupefacenti.