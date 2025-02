Universalmovies.it - Box Office USA | Dog Man vince, bene anche Companion

Leggi su Universalmovies.it

Il film per famiglie Dog Man ha vinto facilmente il BoxUSA nel suo weekend d’esordio, buonala prima dell’horror.Il the Hollywood Reporter ha riferito che il botteghino americano che ha raccolto il weekend a cavallo tra gennaio e febbraio ha premiato il cinema per famiglie, tornato nuovamente richiestissimo di i grandi risultati ottenuti da Musafa: Il re leone, Oceania 2 e Sonic 3.Secondo i dati del THR, infatti, il film d’animazione Dog Man ha vinto a mani basse il weekend, piazzando un incasso solido da 36 milioni di dollari, ed un inizio globale di 40,2 milioni. La pellicola Illumination Entertainment, adattata dalla graphic novel di Dav Pilkey, nel solo primo weekend si è ripagata il bassissimo costo di produzionegrazie ad un punteggio CinemaScore “A”, un dato che sembrerebbe aver offerto un ottimo passaparola nel corso del weekend.