Lanazione.it - Botte alla ex convivente. La denuncia di una vicina. Indagano i carabinieri

Grosseto, 1 febbraio 2025 – Prima un labbro tumefatto. Poi il classico occhio “nero”. A volte una zoppia pronunciata dovuta a qualche colpo “proibito”. Ma l’inferno per una donna di circa 50 anni, che abita in un paese dell’entroterra maremmano, potrebbe essere concluso. Sì, perchè l’ennesimo atto di violenza subito dall’ex, potrebbe essere stato l’ultimo di una lunga serie. La donna infatti abita da sola ma spesso, come raccontano i vicini, torna a casa con qualche livido di troppo, retaggio probabilmente di un ex che non ha mai sopportato l’interruzione di quella relazione che non è mai stata troppo tranquilla. Anche quando stavano insieme. Ma questa volta la situazione era più complicata e la donna, una straniera che lavora da qualche anno come assistente ad anziani e con piccoli lavoretti domestici, ha raccontato l’ennesimo atto di violenza che aveva dovuto subire in un momento d’ira da parte dell’ex