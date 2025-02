Ilgiorno.it - Borse di studio in vista dalle medie agli atenei

Merito ed eccellenza, via alla selezione per ottenere la borsa di. Pioltello mette a disposizione 37mila euro di appannaggio totale per sostenere il percorso scolastico dei ragazzi,all’università. C’è anche l’assegno Air Liquid, l’azienda che sostiene chi è iscritto a facoltà Stem. La cerimonia di consegna, una delle più attese in città, si terrà a giugno, adesso è tempo di domande. Sotto i riflettori finiranno gli under 22 che hanno sudato sui libri raggiungendo risultati importanti. "Questo è da sempre uno degli incontri più intensi della mia esperienza alla guida della comunità – dice la sindaca Ivonne Cosciotti –: sostenere i giovani riconoscendone il talento è un investimento sulle nuove generazioni e sul futuro". Le risorse aiutano le famiglie in difficoltà economica, un aspetto tutt’altro che secondario con il carovita che galoppa.