Messinatoday.it - Bomba d'acqua in autostrada, si viaggia su una corsia: il Cas invita alla prudenza

Leggi su Messinatoday.it

L'ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sul Messinese sta battendo particolarmente la zona jonica della provincia. Il violentozzone per cui vigili del fuoco e protezione civile sono a lavoro in queste ore non ha risparmiato l'arteriale che collega Messina e.