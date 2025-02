Serieanews.com - Bologna, mercato no limits: Calabria, poi (almeno!) un colpo in avanti

Ildi Vincenzo Italiano non si ferma: dopo l’arrivo di, si prepara un altroin attacco. E potrebbe non essere l’ultimo.no, poi (!) unin(Foto: Ansa) – serieanews.comChi l’avrebbe detto qualche anno fa? Ilnon solo è stabilmente in lotta per l’Europa, ma lo fa con la mentalità di una grande squadra.L’ultimo successo contro il Como di Fabregas ha confermato che la squadra di Vincenzo Italiano è in crescita costante e ora non vuole fermarsi. In campionato ha agganciato la zona Europa e in Coppa Italia si prepara a una sfida affascinante contro un’Atalanta in fase calante. In poche parole, dalle parti del Dall’Ara c’è odore di impresa.E quando le ambizioni aumentano, ildiventa un’arma fondamentale.