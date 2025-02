Quotidiano.net - Bollicine di nostalgia. Quando Vasco era un dj: "Si ballava con De André"

"Lo Snoopy festeggia con un party esclusivo i suoi primi 55 anni! Lavoravo allo Snoopy di Modena, il locale più in del circondario, c’erano le ragazze più belle e non c’era mai stato un dj bianco".Rossi, da Los Angeles, ha ricordato così la storica discoteca di Modena, lo Snoopy, che venerdì sera ha festeggiato i 55 anni dall’apertura. Un legame, quello del rocker con il locale modenese (tuttora in attività), che risale alla metà degli anni Settanta e che non si è mai interrotto, come dimostra la sorpresa che ha fatto durante la serata: una telefonata in diretta da oltre oceano per fare gli auguri e salutare gli amici del tempo e le 800 persone presenti in discoteca. "È stata una grande emozione, che ci ha riempito il cuore – commenta Daniele Montagnani, amico d’infanzia di–.