Iltempo.it - Boccia da Parenzo, altra bomba in tv: l'ospitata dopo le foto del "pancione"

Leggi su Iltempo.it

Maria Rosariatorna in tv. Ad annunciarlo è la stessa imprenditrice di Pompei, al centro del caso della mancata consulenza con il ministero della Cultura alla base delle dimissioni del ministro Gennaro Sangiuliano, con una storia su Instagram in cui afferma che sarà ospite di Davida L'aria che tira, su La7, nella puntata di lunedì 3 febbraio. L'che arriva a poco più di una settimana dallepubblicate da Oggi che avevano fatto pensare a una presunta gravidanza. In un lungo post su Instagram, giorni fa, aveva rivendicato il diritto alla privacy: "Dal settembre scorso sono stata 'sbattuta' su tutte le prime pagine e divenuta alla ribalta per le ormai note parole di chi, 'impossessandosi' del principale Tg nazionale ha rilasciato una serie di dichiarazioni in larga parte risultate per nulla veritiere, favorendo un'incursione nell'intimità altrui che da parte mia non si è mai registrata e mai vi sarà.