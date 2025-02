Lanazione.it - Bloccata con la droga, gli spostamenti della donna prima dell’arrivo a Tel Aviv

Leggi su Lanazione.it

Prato, 2 febbraio 2025 – E’ ancora in attesa di sapere quello che le accadrà, Daria Franchi, la pratese di 37 anni che venerdì 24 gennaio è stata fermata all’aeroporto di Telcon 10 chili di ketamina nascosti nella sua valigia. Le autorità israeliane non hanno per ora convalidato il fermoche è rinchiusa da oltre una settimana in un carcere femminile a 30 chilometri da Tel. L’ambasciata italiana in Israele sta seguendo l’evolversisituazione tenendo costantemente informata la Farnesina. Daria Franchi è seguita da un avvocato di ufficio israeliano. Il termine ultimo per la convalida dell’arresto è oggi. Intanto emergono nuovi particolari suglidel 24 gennaio. Secondo quanto appreso, Daria Franchi sarebbe partita dall’Italia sabato 18 gennaio.