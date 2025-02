Ilfattoquotidiano.it - “Birra gratis se vai in bici”, una ‘bella mossa’ di Bologna che può fare scuola

“Vai ine ti pagano la”. Ne dà notizia, da ultimo, “Ambiente e non solo”, il blog di Marco Talluri, ed è quanto avviene adove da qualche anno il programma Bella Mossa incoraggia a evitare viaggi in auto con occupazione singola assegnando ai partecipanti punti per camminare, andare incletta o utilizzare i mezzi pubblici. I punti possono essere riscattati per sconti o pagamenti verso merci e servizi da 85 rivenditori, inclusi supermercati, rivenditori sportivi, negozi diclette, ottici, librerie, cinema, ristoranti e bar.Tutto avviene attraverso la combinazione di smartphone, scanner, internet e tecnologie informatiche con funzionalità di localizzazione GPS, installando la app dedicata sul proprio smartphone e percorrendo qualsiasi tratta (anche breve) a bordo di unao di un mezzo pubblico per raccogliere punti che poi vengono convertiti in tagliandi sconto da spendere in locali ed esercizi commerciali aderenti al progetto.