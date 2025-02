Anteprima24.it - Bimbo salvato a Battipaglia, il plauso della famiglia Morra

Tempo di lettura: 3 minutiDa una parte la gioia e la soddisfazione per un caso di buona sanità, dall’altra la rabbia per una tragedia che poteva avere un destino diverso. Si può riassumere così la gestione di undi 18 mesi di Colliano,presso l’ospedale dia seguito di una diagnosi di chetoacidosi, che se non fosse stata prontamente individuata avrebbe avuto conseguenze fatali. Il bambino, prontamente trattato dalla Pediatria unitamente alla Rianimazione è stato stabilizzato eimmediatamente trasportato nella Rianimazione del “Santobono” di Napoli. In seguito è stato trasferito in un centro di Diabetologia pediatrica regionale. Si tratta del secondo caso di diabete di tipo 1 in pochi giorni giunto alla Pediatria di: anche una bimba straniera di 9 anni è stata salvata e trasferita al “Santobono”.