Ilgiorno.it - Bilancio dei vigili. Oltre 2.600 violazioni multate

Leggi su Ilgiorno.it

Gli agenti della polizia locale danno i numeri del 2024 nei vari ambiti di competenza. Sono stati 25 gli incidenti stradali di cui 15 con feriti. E sono state 2.628 le sanzioni al Codice della Strada fatte lo scorso anno tra cui: 20 sequestri di veicoli privi di assicurazione, 213 veicoli senza revisione, 637 passati con il semaforo rosso, 440 divieti di sosta, mentre sono state 2 le multe per guida in stato di ebbrezza alcolica, una sanzione per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari per la verifica della guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione da sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno certificato 10 notizie di reato, 115 posti di controllo, identificato circa 786 persone, ritrovati e riconsegnati 2 veicoli di provenienza furtiva, effettuate 3 segnalazioni di persone in possesso di sostanza stupefacente.