Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, aumento Irpef. Confronto in corso sui redditi da ’salvare’: "Evasione, più controlli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dell’addizionale comunalein arrivo, ma l’incremento non sarà generalizzato. L’amministrazione in vista delle definizione delche sarà presentato domani in Consiglio sta incontrando le parti sociali con le quali condividere la distribuzione del carico e come si diceva nei giorni scorsi prevede l’introduzione, sarebbe un inedito in Italia, di una soglia di esenzione per ipiù bassi. La trattativa è su dove fissare l’asticella. Superata quella zona franca, in nome dell’equità, gli aumenti saranno progressivi e dovrebbero ammontare grossomodo a una somma tra i 40 e i 90 euro in più all’anno. Nel frattempo la Uil ha scattato una fotografia sulla condizione economica dei modenesi basandosi sui dati dell’Agenzia delle entrate. Risulta che il reddito medio si attesta sui 27.