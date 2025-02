Oasport.it - Biathlon, Europei Open 2025: bronzo per l’Italia nella staffetta femminile! Oro alla Germania

conquista la terza medaglia, la seconda di, aglidi, in corso in Val Martello (Bolzano):4×6 kmRebecca Passler, Ilaria Scattolo, Birgit Schoelzhorn e Linda Zingerle salgono sul gradino più basso del podiogara vinta d.La medaglia d’oro vadi Stefanie Scherer, Anna Weidel, Marlene Fichtner e Johanna Puff, che utilizza soltanto nove ricariche e trionfa con il crono di 1:14’04?2. Argento, con un distacco di 22?3, per la Francia di Camille Bened, Sophie Chauveau, Amandine Mengin e Gilonne Guigonnat, che paga un giro di penalità ed usa 11 ricariche.Medaglia di, a 41?4 dvetta, perdi Rebecca Passler, Ilaria Scattolo, Birgit Schoelzhorn e Linda Zingerle, gravata a sua volta di un giro di penalità e della ricarica di 9 colpi.