Bergomi | Sommer molto sottovalutato Inter soffre una cosa!

Giuseppeha parlato prima del fischio d’inizio di Milan-, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni.LE DICHIARAZIONI – Giuseppesi è espresso a Sky Sport nel pre-partita del derby tra Milan e. Di seguito il suo commento: «. Penso che sia un calciatore serio, di personalità, che infatti non è stato sostituito dal nuovo arrivato Martinez. Ritengo che sia un giocatore di sicuro affidamento per i nerazzurri. Per quanto riguarda la sfida, sarà importante vedere chi avrà il dominio del gioco. Io sottolineo l’importanza di Pulisic, perché in quella zona di campo può dar fastidio. L’dovrà accettare, ogni tanto, di saper resistere alle ripartenze del Milan. Ci sono giocatori veloci, come Leao, Theo e lo stesso Pulisic, che possono dar fastidio ai nerazzurri a causa delle loro caratteristiche».