Liberoquotidiano.it - Bere un bicchiere d'acqua appena svegli fa davvero bene? Ecco la verità che cambia tutto

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'è un liquido e liquido è il nostro umore a seconda delle quantità che ne beviamo. Lo dice anche il dottor Brian Hoeflinger, neurochirurgo americano che ha condotto uno studio alla ricerca di assimilare le energie il più rapidamente possibile. La mattina, sopratd'inverno, uscire dal tepore delle coperte e andare incontro al freddo è un grosso atto di forza. Spesso non ci si sente riposati, bensì stanchi e affaticati, oltre che impreparati fisicamente al cambio repentino di temperatura. La ricca colazione ed il caffè bollente sono spesso un buon antidoto. Però non basta. Secondo l'esperto americano,l'durante i minuti immediatamente successivi allaa può rivelarsi un buon metodo per aumentare le energie fisiche e migliorare l'umore. Quanto berne? La quantità consigliata è pari ad almeno due bicchieri, da incamerare prima o immediatamente dopo aver fatto colazione.