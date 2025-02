Anteprima24.it - Benevento-Monopoli, i convocati di mister Auteri: assente Talia

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 22 i calciatoridal tecnico giallorosso Gaetanoper la 6a giornata di ritorno del campionato di Serie C Now,in programma il 3 febbraio alle 20:30 allo stadio “Ciro Vigorito”. Rientrano dalla squalifica Viscardi e Simonetti che hanno scontato lo stop successivo al match contro il Potenza.Pinato, out per un’altra gara dopo le due giornate di squalifiche rimediate per il cartellino rosso nel match del “Viviani”. Non ci sono, alle prese con una lombosciatalgia, il lungodegente Nardi e Meccariello, che in settimana si è operato al menisco e ne avrà per circa un mese. Nella lista non figura neanche Sena, che nell’amichevole di Apollosa è stato costretto ad abbandonare il campo in anticipo per una distorsione alla caviglia sinistra.