Ilmattino.it - Benevento, bomba carta davanti al salone: lesioni e foro nella vetrata

Leggi su Ilmattino.it

Danneggiata, a quanto paretarda serata di ieri, ladi un negozio di parrucchieri in via Cupa Ponticelli. Ignoti hanno fato esplodere unacollocata tra la saracinesca in.