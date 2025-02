Ilrestodelcarlino.it - Bene confiscato in via Anderlini: "Entro l’anno tornerà alla città"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilmafia e assegnato al Comune in viaal Cdi vicinato Sacca sarà restituito ai cittadini tornando fruibilefine 2025, al termine di un percorso partecipato per definirne la futura gestione e la riqualificazione dell’immobile. Lo ha annunciato l’assessore a Legalità e Antimafia Vittorio Ferraresi rispondendo a un’interrogazione sullo stato di avanzamento del progetto ’Legalità: uncomune’ e sulle intenzioni dell’Amministrazione rispettopossibilità di adottare un regolamento specifico per l’uso dei beni confiscaticriminalità organizzata, presentata nei giorni scorso in Commissione servizi dai consiglieri Pd Luca Barbari, Gianluca Fanti e Francesco Antonio Fidanza. L’assessore, ricordando la partecipazione del Comune al bando regionale con un progetto ammesso a contributo per 122 mila euro (18 mila per spese correnti e 104 mila per spese di investimento), ha precisato che, come previsto dall’accordo sottoscritto con la Regione, il Comune, come gli altri enti che hanno partecipato al bando, ha richiesto e ottenuto una proroga del termine di conclusione dei lavori.