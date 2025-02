Cataniatoday.it - Belpasso, al via il servizio pre e post scuola in tre istituti scolastici

Leggi su Cataniatoday.it

A partire da lunedì 3 febbraio 2025, prenderà il via in via sperimentale ildi pre eper le scuole dell’Infanzia dei trecomprensivi di. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, nasce con l’obiettivo di supportare le famiglie nella conciliazione.