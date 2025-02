Donnapop.it - Belen e Antonino Spinalbese di nuovo vicini? Pace fatta dopo anni complicati: ecco che succede

Leggi su Donnapop.it

Rodriguez esono tornati insieme? Forse questo è un po’ troppo, ma una cosa è certa: i due hanno fatto. Ricordate gli screzi che c’erano stati, anche attraverso i social, e il rapporto tutt’altro che sereno che avevano?, ormai sembra tutta acqua passata. Apparsi insieme sui social, la sintonia è stata evidente a tutti.Un amore, il loro, breve ma molto intenso. La passione ha bruciato per poco, è vero, ma abbastanza per mettere al mondo una bimba: Luna Marì. L’ultima arrivata in casa Rodriguez, infatti, è nata dalla relazione tra mammae papà(e ritorno di fiamma?)Non si vedevano insieme da un bel po’ di tempo, ma di recente sono apparsi più uniti e affiatati che mai., infatti, hanno partecipato alla festa di compleanno di Patrizia Griffini, carissima amica di Rodriguez, ma anche di