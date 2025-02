Spazionapoli.it - Beffa Napoli, colpo di scena clamoroso: Conte spiazzato

Leggi su Spazionapoli.it

Mercatoultimissime – In casa azzurra, in attesa della sfida di questa sera contro la Roma, bisogna segnalare unadi calciomercatoIldi Antonioè pronto per giocare un altro big match. Questa sera, infatti, i partenopei scenderanno sul campo dello Stadio Olimpico per affrontare una delle squadre più in forma al momento: la Roma.Dall’arrivo di Claudio Ranieri, infatti, il team giallorosso ha saputo risollevarsi sia in campionato che in Europa League. Tuttavia, in attesa della gara contro la Roma, per ildi Antoniobisogna segnalare unain sede di calciomercato.su Comuzzo, Matteo Moretto: “Pochissime possibilità che si faccia”Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’, ha infatti fornito alcuni aggiornamenti sulla trattativa per portare Comuzzo in azzurro:“La Fiorentina, almeno per il momento, ha rifiutato tutte le offerte proposte dal