Battlefield 6, EA organizzerà "presto" un playtest, ecco la data in cui condividerà nuove informazioni

Electronic Arts è pronta a testare6 con un ristretto gruppo di giocatori. Il publisher ha infatti confermato le indiscrezioni spuntate online in queste ore, rivelando che nel corso della giornata di domani verranno condivisesu unchiuso. Nello specifico Electronic Artsalle ore 17:00 italiane del 3 Febbraio 2025.In attesa di vedere cosa rivelerà EA tra ormai poche ore, ricordiamo che MP1ST ha anticipato correttamente ilin programma, aggiungendo che per partecipare alcuni membri della community die content creator hanno ricevuto accordi di non divulgazione (NDA), confermando di conseguenza che Electronic Arts e DICE vogliono evitare fughe diprima del tempo.Precisiamo inoltre che l’esistenza delin questione era trapelato nelle scorse ore a causa di uno YouTuber che ha accidentalmente rivelato il suo coinvolgimento in un post su X (ex Twitter), poi rapidamente rimosso.