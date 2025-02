Inter-news.it - Bastoni: «Voglia di rivalsa, a Riad amaro in bocca! Milan? Ci ha messo in difficoltà in un modo»

ha parlato prima del fischio d’inizio di-Inter, stracittadina valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, in programma a San Siro alle ore 18. Ecco tutte le dichiarazioni rilasciate a DAZNIN– Alessandroè intervenuto così prima di-Inter: «? C’è tantaanche perché ci è costato un trofeo l’ultimo derby, ci ha lasciato con l’innon solo perché era un derby ma perché ci ha tolto una coppa. Detto ciò abbiamo analizzato ciò che abbiamo sbagliato e cosa potevamo fare meglio, proveremo a metterlo in campo stasera. Se c’è un fattore psicologico contro il? Hanno grande qualità offensiva in realtà, ci hannoinquando ci siamo sbilanciati un po’ troppo. Però ripeto, i dettagli tecnici li abbiamo analizzati lucidamente nello spogliatoio e siamo centrati per fare una grande partita.