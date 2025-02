Inter-news.it - Bastoni: «Nel primo derby stagionale vista la peggior Inter. Abbiamo studiato!»

Alessandrosi è espresso prima del fischio d'inizio di Milan-, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Alessandroha presentato a Sky Sport iltra Milan e, il terzo della stagione. Nel farlo, il difensore italiano ha sottolineato la volontà dei nerazzurri di non ripetere gli errori del passato: «Viviamo per giocare partite così, siamo felici, c'è tanta adrenalina per il fatto di scendere in campo per il. Ci sarà più rabbia, più attenzione rispetto alle altre sfide. Ilè stato ilmatch del nostro cammino con lui, mentre nella secondaperso per dei demeriti nostri.la situazione, per cui siamo pronti per la sfida di oggi».