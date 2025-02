Forlitoday.it - Basket serie C, vittoria schiacciante dei Baskérs contro Osimo

Quando i numeri testimoniano appieno la bontà della performance: ben sei atleti finiscono in doppia cifra, un ottimo 54% nel tiro pesante (15/28) e ben 19 assist sullo scout. Ennesima prestazione a tutto tondo dei galletti, capaci di tamponare la vena dei senza testa in avvio per poi sfoderare un.