Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Blacks incerottati, ma vincere è fondamentale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sfida playoff al PalaCattani. Forti del successo nel derby con la Virtus Imola e del quarto posto solitario, iricevono alle 18 l’Infodrive Capo d’Orlando, quinta insieme ad Omegna con due punti in meno dei faentini.saràper compiere un altro passo avanti verso i playoff e l’ideale sarebbe farlo con uno scarto di 6 punti, per cancellare il -5 dell’andata e avere lo scontro diretto a favore con i siciliani. Faenza si presenta ancora una volta senza Poletti (la sua caviglia è comunque in via di miglioramento) e con l’incognita Vico, uscito mercoledì prima dei supplementari per un problema muscolare ad un polpaccio. Il giocatore si è sottoposto a terapie e il suo impiego verrà valutato all’ultimo, ma conoscendo il suo carattere, stringerà i denti per essere della partita.