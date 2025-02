Sport.quotidiano.net - Basket, secondo passo falso di fila del GMV a Lucca, in Divisione Regionale 2

Pisa, 2 febbraio 2025 –consecutivo del girone di ritorno per il GMV, nella terza giornata del campionato di2. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, dopo un periodo di leadership indiscussa nel raggruppamento A, si sono fatti rimettere in discussione dalle sconfitte esterne con Valdera e con BCL. In quest’ultima gara, i biancoverdi hanno iniziato con il piede giusto, per poi farsi recuperare dai tiratori lucchesi che, nella seconda metà, sono stati più continui, legittimando un successo maturato nella volata conclusiva. LA CRONACA – Con Davini nuovamente sul parquet, dopo una lunga assenza, la partita si avvia in perfetto equilibrio, ma i padroni di casa commettono troppi errori in difesa e Balestrieri e compagni ne approfittano per prendere un vantaggio interessante alla fine del primo quarto (14-23).