Basket | Milano Bologna Napoli Scafati Treviso vincono in Serie A

Si è conclusa la diciottesima giornata dellaA di. Dopo gli anticipi di ieri, che hanno visto le vittorie di Reggio Emilia e Trieste, rispettivamente contro Cremona e Tortona, oggi si sono disputati sei match.Si parte subito con il botto all’ora di pranzo, conche continua il suo ottimo momento e supera per 90-85 Brescia, che vede la vetta allontanarsi. Per i campani successo importantissimo in chiave salvezza, con ilche per la prima volta in stagione esce dalla zona retrocessione. E lo fa con un finale al cardiopalma, dove sono Totè e Pangos a fare la differenza e dare la vittoria ai padroni di casa. Successo importantissimo in chiave salvezza anche per, che parte fortissimo e poi doma Sassari per 98-82. Decisivi i 32 punti di uno scatenato Rob Gray che guida i suoi al quinto successo stagione, in un match dove i campani scavano il solco nel primo e nel quarto quarto.