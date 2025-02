Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C la PF Pisa vince a Castelfiorentino e vola verso i playoff

, 2 febbraio 2025 – Ci sono voluti due tempi supplementari, alla Pallacanestro Femminile, per conquistare il successo sull'ostico campo di, nella quarta giornata di ritorno del campionato diC. Le ragazze di coach De Filippis compiono un altro grande passoi play-off, al termine di un match al cardiopalma, senza esclusioni di colpi, deciso per un solo punto da Benedettini e compagne. LA CRONACA – La partita appare in equilibrio fin dal fischio iniziale, con il primo quarto che si chiude con la squadrana in vantaggio di un solo punto (10-11). Il vantaggio si mantiene invariato per tutto il secondo periodo, con le due squadre che vanno all'intervallo lungo sul punteggio, abbastanza contenuto, di 19-20. Nel terzo parziale un calo di intensità tra le file biancorosse consente alla squadra di casa di prendere un piccolo vantaggio, portandosi avanti di 7 punti, ma, nel quarto decisivo, una reazione da squadra affiatata consente a Beccari e compagne di raggiungere il pareggio e addirittura prendersi il tiro della vittoria, che però non entra.