Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C ancora una sconfitta per il CUS Pisa a Firenze, sul campo del Pino

, 2 febbraio 2025 – Dopo le gravi sconfitte con le squadre di bassa classifica, dirette concorrenti per la salvezza, il fanalino di coda Cosmocare CUSperdedi misura a, suldella ENIC, nella terza di ritorno del campionato diC. Contro una delle squadre meglio attrezzate del girone, terza in classifica, gli uomini di Scocchera non hanno demeritato, chiudendo avanti il primo periodo, subendo il solito blackout, stavolta poco prima del riposo, e rientrando in partita nella ripresa, per giocarsi il match fino al termine. LA CRONACA – L’avvio è in equilibrio, con Spagnolli, tonico al tiro e ai rimbalzi, abile a contendere i tabelloni ai più fisici avversari, ed il punteggio che, da 11-7 per i locali, si porta sull’11-17 grazie a due triple di Quarta e Ciano, per chiudersi a fine quarto sul 16-20, grazie alla seconda bomba di Burgalassi.