Basket B nazionale Troppa Roseto per l’incerottata Ristopro | finisce 95-61

La squadra di coach Niccolai, alla cinquantesima panchina a Fabriano, in emergenza per gli infortuni non può arginare la forza della capolista. Sabato alle 18 un’altra trasferta, a Roma contro la LuissVALLESINA, 2 febbraio 2025 – Lanon può nulla contro. Senza gli infortunati Pierotti, Centanni e Raucci, i cartai possono opporre poca resistenza alla dominatrice del girone, unica in tutta la B a non aver perso in casa.Il remake delle sfide playoff delle ultime stagioni stavolta dura poco più di un quarto, conche si mette subito al comando con 13 punti nel primo periodo di Ausktikalnis, giustiziere dei biancoblù all’andata.Latrova anche discrete percentuali in attacco, con Scanzi in doppia cifra grazie a tre triple nella prima metà di match, ma fatica ad arginare la dirompente forza offensiva di, prima del girone per punti realizzati e per percentuali al tiro.