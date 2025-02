.com - Basket B nazionale / Jesi sconfitta a Cassino, 72-61

Dopo le due stupende vittorie contro Ruvo di Puglia e Roseto arriva lo stop in terra laziale. Domenica prossima al Palatriccoli contro Livorno, 2 febbraio 2025 –perde meritatamente a.Una gara equilibrata nella prima parte poi i padroni di casa si impongono con autorevolezza complice anche un certo calo fisico deglini.Ora si ritorna in campo domenica prossima 9 febbraio acontro Livorno.BPC Virtus: Saladini 15, Beck 14, Truglio 11, Riva 10, Ghigo 8, Korsunov 7, Conte 4, Teghini 3, Boev, Todisco: Di Emidio 19, Valentini 11, Petrucci 8, Bruno 8, Berra 4, Ponziani 4, Cena 3, Zucca 2, Carnevale 2, TamiozzoParziali – 18-18, 20-15, 16-13, 18-15RISULTATI CLASSIFICA PROSSIMO TURNO25° GIORNATA sesta girone di ritorno – domenica 2 febbaraio 2025 – Virtus Roma – Sant’Antimo 84-79,72-61, Rieti – Ravenna 75-82, Livorno – Piombino, Roseto – Fabriano, Chieti – Gema Montecatini, Ruvo di Puglia – Luiss Roma, Chiusi San Giobbe – Salerno, San Severo – JuveCaserta, Latina – Herons MontecatiniCLASSIFICA – Roseto punti 44; Gema Montecatini 36; Livorno, Ruvo di Puglia, Luiss Roma 32, Virtus Roma 32, Herons Montecatini 28; Chiusi San Giobbe 26; Fabriano, Juvecaserta 22, Chieti, Sant’Antimo 20, Salerno, San Severo, Ravenna, Piombino 18;18; Latina 12, Rieti 1026° GIORNATA settima girone di ritorno – domenica 9 febbaraio 2025 – Luiss Roma – Fabriano (sabato 8 febbraio), JuveCaserta –, Salerno – Ruvo di Puglia, Chiusi San Giobbe – Virtus Roma, San Severo – Rieti,– Livorno, Sant’Antimo – Latina, Herons Montecatini – Chieti, Piombino – Roseto, Ravenna – Gema Montecatini PLAY-INLe squadre classificate dal 7° al 12° posto saranno ammesse al Play-In e si incontreranno in gara unica in casa della squadra meglio classificata: Gara A – 9^ vs 12^; Gara B – 10^ vs 11^.