Oasport.it - Baseball, Cervelli: “Olimpiadi? Il mio sogno. Costruire la Nazionale più forte possibile”. Colletti: “Voglio che gli italiani si appassionino”

In una conferenza stampa tenutasi in modalità online sono stati illustrati i piani di Italiaper quanto riguarda ciò che sarà il prossimo futuro. Francisco, in particolare, ha spiegato il proprio ruolo da nuovo manager azzurro, mentre per Nedci sarà la responsabilità del prossimo WorldClassic, quello del 2026.Si parte da, dal progetto Italia come base operativa: “Inizierò a lavorare da subito al progetto, che è quello di far crescere la nostra Italia,lapiùe di far capire ai nostri atleti che possiamo diventare una potenza del; non è l’obiettivo di qualche anno o di un torneo, ma un progetto di medio-lungo termine. A questo dedicherò tempo e passione, metterò a disposizione tutte le mie conoscenze.