Nerdpool.it - Bandai Namco espande l’accordo di distribuzione con Square Enix

ha annunciato l’espansione del suo accordo dicon. A partire dal 1° febbraio 2025, le filiali di Germania, Regno Unito, Spagna, Italia e paesi nordici si occuperanno dellaretail dei titolinei rispettivi mercati.L’espansione segue il successo della collaborazione nei mercati di Francia e ANZ (Australia e Nuova Zelanda).“Consolidare il nostro rapporto conci permette di rinsaldarci come partner primario diper gli editori giapponesi nel mercato europeo.”— Alberto Gonzalez Lorca, VP of Business Development and Southern European Market,Entertainment Europe.“Siamo felici di consolidare il potenziale commerciale per i nostri titoli retail in Europa e creare un futuro di successo insieme.