Rompipallone.it - Balotelli, scelta la nuova squadra: ricomincia in Serie B

Leggi su Rompipallone.it

Per Marioè durata poco l’avventura al Genoa, adesso il bomber cerca dire:nel campionato cadetto, le ultimeChi ha amato e ama ancora calcisticamente Marioe ciò che ha rappresentato, e avrebbe potuto rappresentare per il mondo del calcio, non poteva non seguire con grande partecipazione e interesse la suaavventura nel campionato diA. Che però non è andata nel migliore dei modi, anzi. Al Genoa,ha trovato poco spazio e il suo percorso con il club rossoblù è già in via di esaurimento.C’è stata una evoluzione imprevedibile di quanto avvenuto a Marassi sponda Grifone.era stato richiesto da Gilardino, per cercare di risolvere i problemi di inizio stagione della. Tuttavia, poco dopo l’arrivo dell’attaccante, il tecnico che tanto lo aveva voluto è stato costretto all’addio.