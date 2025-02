Juventusnews24.com - AZ Picerno Juventus Next Gen 1-1 LIVE: Afena Gyan si fa parare un calcio di rigore!

di RedazioneNews24AZGen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C 2024/25LaGen vuole continuare a stupire e a vincere per puntare i playoff di Serie C. I bianconeri scenderanno sul campo dell’AZche è, attualmente, a +4 dalla Juve in classifica.AZGen 1-1: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – È cominciataGen.2? Subito– Campo supera Gil e mette in mezzo, la difesa bianconera libera senza particolari affanni.5? Fase di studio – Ritmi ancora bassi, le due squadre si studiano in avvio di match.10? GOOOOOOL! PIETRELLI!!! Super gol del neo bianconero che dalla destra si libera del suo diretto avversario e scaglia un sinistro imparabile.