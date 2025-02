Lanazione.it - Avis e donazioni. Ecco il nuovo servizio

Unstrumento per restare informati sulla donazione del sangue. L’di Montevarchi ha attivato unWhatsApp dedicato ai donatori e a chi desidera avvicinarsi a questo gesto di solidarietà. Attraverso il numero 388 589 5373, sarà possibile ricevere informazioni su modalità di donazione, appuntamenti e iniziative dell’associazione in modo rapido e diretto. "Vogliamo offrire ai donatori un canale di comunicazione più immediato e accessibile", spiega Raffaele Calafiore, presidente diMontevarchi. "Questoci consentirà di rispondere tempestivamente alle richieste e di facilitare l’accesso alla donazione del sangue". L’importanza della donazione è sempre attuale. Ogni giorno, ospedali e pazienti hanno bisogno di sangue per interventi chirurgici, terapie oncologiche e trattamenti per malattie ematologiche.