Avis al voto per il nuovo Consiglio

Un momento di riflessione comune per rilanciare impegno e vista dell’associazione. L’Comunale Pistoia invita tutti i donatori a partecipare alla assemblea annuale degli associati che si terrà al Toscana Fair località La Vergine il 15 febbraio alle 13.30 in prima convocazione e alle 14.30 in seconda convocazione. Quest’anno anche il rinnovo delDirettivo per il mandato 2025-2028 attraverso le votazioni che sono aperte a tutti i donatori che si terranno, appunto, nello stesso giorno dell’assemblea. L’associazione informa che tutti i dettagli sulle norme, le candidature e l’ordine del giorno sono a disposizione degli associati sul sito www.pistoia.it. L’associazione, fine, rinnova l’inviato a tutti i donatori a partecipare alla vita diattraverso la votazione dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali.