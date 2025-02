Anteprima24.it - Avellino-Turris, le probabili formazioni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiObiettivo continuità per l’di Raffaele Biancolino. Al Partenio-Lombardi arriva per la 25esima giornata del Girone C di Serie C, la. Quest’ultimo in piena tempesta, dopo l’ennesima penalizzazione in classifica. Una sfida da non sottovalutare per l’, memore del passo falso – l’unico della gestione Biancolino – con il Taranto in casa. Il tecnici dei lupi si porta dietro il dubbio Patierno: “Avverte ancora fastidio per la botta presa domenica”. Ragion per cui appare in rampa di lancio dal primo minuto Lescano arrivato in settimana in città.All’appello mancheranno Enrici per squalifica, D’Ausilio e Mutanda ancora ai box per infortunio. Prima convocazione per Cagnano, giunto in Irpinia dal Sudtirol.Nel 4-2-3-1 davanti a Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Manzi e Frascatore; De Cristofaro e Palmiero a centrocampo; Tribuzzi, Sounas e Russo dietro Lescano.