Autovelox 2025 | in questi casi le multe non saranno valide ti salvi

, vi spieghiamo quando lenon risultano essere: innon dovrai pagare assolutamente nulla.Ci sono, e pochi lo sanno,in cui leconnon. Il Codice della Strada prevede che alcune violazioni possono essere accertate tramite dispositivi automatici, dunque, non è necessario che siano presenti gli agenti accertatori. Incomela multa viene notificata direttamente al proprietario dell’auto.: inlenon, ti(Notizie.com)Il proprietario dell’auto è tenuto a comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione. Adesso vi diremo in qualile violazioni possono essere accertate con i dispositivi automatici e soprattutto in quali oconi lepossono essere annullate.