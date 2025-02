Ilfattoquotidiano.it - Auto nuove per 47 miliardi: mentre il governo distrae, gli italiani non guardano la realtà

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è un dato che dovrebbe far riflettere, indignare, scuotere: nel 2024 glihanno speso 47di euro per comprare un’nuova. Quarantasette, in un paese che cresce dello 0,5% l’anno, con il Pil negli ultimi due trimestri a crescita zero, un paese che continua a tagliare sanità, scuola e welfare perché “mancano le risorse”.Ma per cambiare macchina, no. Per quello, i soldi si trovano sempre.Siamo un paese in stagnazione economica, con un debito pubblico mostruoso che ci costa il doppio in interessi rispetto a questa follia consumistica (nel 2024, l’Italia ha sostenuto una spesa per interessi sul debito pubblico pari a 88,3di euro, corrispondenti al 4,1% del Pil) ma nulla: la priorità è cambiare Suv. La politica del trasporto pubblico? Assente. La qualità dei servizi? In caduta libera.